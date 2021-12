Os anzóis ficaram presos na pata e na língua do animal que, provavelmente, também deve ter engolido alguns e agora está doente

publicado em 29/12/2021

Um ato de crueldade foi registrado na área central de Votuporanga. Criminosos ainda desconhecidos jogaram comida misturada com anzóis para um cachorro na rua Goiás e a família agora precisa de ajuda para que o animal não morra.O caso foi relatado pela aposentada Renata Cassa Leão de Oliveira, que é tutora do cão, o Amigão.O fato teria acontecido na madrugada de domingo (26), mas só no dia seguinte foi que Renata percebeu o que havia ocorrido.Ao ver que o animal estava com dor, a tutora o examinou e encontrou alguns anzóis presos em suas patas e também na língua. Ela os removeu, mas o bichinho continua gemendo de dor e ela acredita que amigão possa ter engolido mais anzóis que estariam o machucando por dentro."Vimos os anzóis e até então o Amigão não apresentou nenhum sintoma, mas com o passar dos dias percebemos que ele não estava bem. Procurei uma clínica veterinária, mas todo tratamento é muito caro, não tenho como arcar com os custos e meu marido não está trabalhando no momento", relatou ela.Segundo a aposentada, somente o exame de Raio-X custa R$ 280,00 e o cachorro precisaria de mais ajuda para continuar com o tratamento e com os medicamentos, porém ela não tem condições de arcar com todos os gastos.No local não havia câmeras de segurança, portanto ninguém foi identificado. Para quem se interessar em contribuir com a causa poderá realizar as doações pelo PIX cassa_leao@hotmail.com ou fazer contato através dos telefones (17) 99188-6299 (Renata) ou (17) 99605-7752 (Nelson), ambos os números também possuem o aplicativo WhatsApp.