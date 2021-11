A data é feriado nacional por conta de seu grande valor histórico

publicado em 15/11/2021

Data é uma das mais significativas para a história do país (Reprodução)

Nesta segunda-feira (15) comemora-se o dia da Proclamação da República. A data é considerada um feriado nacional devido ao grande valor histórico que possui. Entretanto, muitos brasileiros desconhecem a importância desse evento na história do Brasil.Alguns anos depois da Guerra do Paraguai, batalha que enfraqueceu o regime monárquico, em 15 de novembro de 1889, o Exército e republicanos civis se mobilizaram para afastar a família real do poder, declarando o fim do período imperial pelo marechal Deodoro da Fonseca e instituindo a formação de um governo provisório. Esse golpe foi resultado principalmente de uma grande insatisfação dos militares e civis pelos baixos salários, carreiras sem estrutura e falta de liberdade para manifestar suas posições políticas, algo que havia sido determinado pela monarquia anteriormente. Outros fatores, como o descontentamento da Igreja Católica e a repulsão dos proprietários rurais ao império, também permitiram que o golpe fosse realizado contra o imperador Dom Pedro II.O evento alterou completamente o rumo da história brasileira. O Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, com a presença de um Estado laico e do presidencialismo, alterando símbolos e heróis nacionais e aplicando uma ideologia republicana para que se tornasse um país moderno. O poder que antes estava centralizado na figura do imperador passou a garantir espaço para diversas figuras nas decisões políticas.Essa nova estrutura foi sofrendo mudanças ao longo dos anos até se tornar a política atual que conhecemos hoje. Pela marca histórica, o Dia da Proclamação da República se tornou feriado nacional diante da Lei nº 662 de 6 de abril de 1949.