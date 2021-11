Avião de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais

publicado em 05/11/2021

Marília faria um show em Caratinga. Ela postou em redes sociais dentro do avião nesta sexta (Foto: Redes Sociais)

A cantora Marília Mendonça e mais duas pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5). A informação é do Corpo de Bombeiros."O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais", informa nota.Segundo o empresário da cantora, Wander Oliveira, outras quatro pessoas estavam a bordo do avião fretado por Marília. Além da cantora, havia dois assessores, piloto e copiloto.Marília faria um show em Caratinga. Ela postou em redes sociais dentro do avião nesta sexta.Avião que levava Marília Mendonça cai perto de cachoeira no interior de MG; cantora está bem, diz assessoriaMarília Mendonça é o assunto mais comentado no Twitter do Brasil após acidente de aviãoAvião com Marília Mendonça cai em MG; assessoria diz que cantora está bemAvião bimotor caiu perto de uma cachoeira por volta de 15h30 desta sexta;Na aeronave estava a cantora Marília Mendonça, um produtor, um assessor, piloto e copiloto.Assessoria disse inicialmente que a cantora está bem e que havia sido resgatada; Corpo de Bombeiros não confirma resgate e estado de saúde dos ocupantes da aeronaveDuas pessoas morreramO avião, um King Air prefixo PT-ONJ, da PEC Táxi Aéreo, estava em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo, segundo a Anac.*Com informações G1 Vales de Minas Gerais