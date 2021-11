Avião caiu com ela e mais quatro pessoas na serra de Caratinga. Assessoria diz que ela já foi resgatada, mas bombeiros não confirmam e dizem que estão trabalhando no resgate

publicado em 05/11/2021

Um avião com Marília Mendonça e mais quatro pessoas caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5).Segundo a assessoria de imprensa da cantora, todos foram resgatados e passam bem. O Corpo de Bombeiro não confirma que houve o resgate e diz que está trabalhando no local.A assessoria afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a Anac, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. Há forte cheio de combustível no local, segundo relatos.A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter.**Com informações G1