Interessados podem participar gratuitamente do Processo Seletivo acessando o site: www.unifev.edu.br; prova 100% on-line é composta por uma redação

publicado em 23/10/2021

UNIFEV está com as inscrições abertas para o seu Vestibular 2022 (Foto: Unifev)

A UNIFEV está com as inscrições abertas para o seu Vestibular 2022. Neste ano, a exemplo da edição anterior, a prova permanece no modelo 100% on-line e sem taxa de inscrição, composta exclusivamente por uma redação.Uma das novidades do Vestibular são as duas novas ofertas de graduações: Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Gestão Financeira, ambos com duração de dois anos. Além disso, a UNIFEV possui diversas opções de cursos em quatro áreas do conhecimento.Os interessados podem se inscrever diretamente no site:, onde estará disponível todas as informações referentes à prova. O Processo Seletivo é válido para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.Outra novidade da Instituição será o lançamento do Programa “Bolsa Comunitária” que oferecerá bolsas de estudos 100% gratuitas em cursos de graduação ofertados pela Instituição, a partir do início do ano letivo de 2022.No total, serão disponibilizadas 39 bolsas para estudantes de baixa renda de Votuporanga e região, que tenham concluído o Ensino Médio em escolas da rede pública, entre os anos de 2019 e 2020. O critério para a seleção dos contemplados levará em conta as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dois anos (2019 e 2020).