Ação, intitulada "Juntos pelo Amor", beneficiará a entidade assistencial "Dr. Adolfo Bezerra de Menezes"; iniciativa segue até o dia 13 do próximo mês

publicado em 22/10/2021

(Foto: Unifev)

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV estão promovendo uma campanha para arrecadação de leite longa vida, até o dia 13 de novembro. A iniciativa, intitulada “Juntos pelo amor”, tem o objetivo de beneficiar a entidade assistencial “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”, em Votuporanga.A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Pagliarani Zeitune, destaca que, em mais uma oportunidade, os universitários se mostram envolvidos em contribuir com a população. “Nosso objetivo é colaborar, cada vez mais, com a diminuição da desigualdade social. Estamos vivendo um momento em que, agravado pela pandemia, muitas pessoas estão em situação de extrema vulnerabilidade. Com a ação, podemos contribuir com a comunidade, além de sensibilizar os diversos setores da sociedade para que colaborem também”, disse.O ponto de coleta para a arrecadação do alimento está localizado no Campus Centro da UNIFEV, com entrada pela rua Pernambuco, nº 4.196. Os interessados também poderão contribuir por meio de pagamentos realizados via Pix: 17 99789-0060.