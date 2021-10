De acordo com o presidente, o programa de apoio aos caminhoneiros deve pagar um auxílio de R$ 400 por mês, ao custo de R$ 3 bilhões

Após ameaças de paralisação feita por caminhoneiros de todo o país, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na quinta-feira (22), que pretende pagar um auxílio a esses profissionais autônomos para compensar o aumento do diesel.De acordo com o presidente, o programa de apoio aos caminhoneiros deve pagar um auxílio de R$ 400 por mês, ao custo de R$ 3 bilhões.O último reajuste definido pela Petrobras no preço do diesel entrou em vigor no dia 1º de outubro. O combustível acumula alta de mais de 30% este ano. Até a semana passada, o preço médio do produto vendido nos postos era de R$ 4,97, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) informou que "repudia" o que chamou de "auxílio-diesel" de R$ 400 anunciado por Bolsonaro.“Ao invés de tratar a causa, quer tratar o efeito colateral dela. É preciso extirpar o mal dessa política errada da Petrobrás que começou no governo Temer e segue no governo Bolsonaro”, afirmou na nota Carlos Alberto Litti Dahmer, caminhoneiro autônomo e diretor da CNTLL.*Com informações do Cidadão.net