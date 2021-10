São 6,5 mil vagas para quem tem mais de 14 anos

publicado em 18/10/2021

Parceria entre o Google e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, o Programa Minha Chance oferece capacitação para jovens na área de tecnologia (Foto: Hannah Mckay/Agência Brasil)

Parceria entre o Google e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, o Programa Minha Chance oferece capacitação para jovens na área de tecnologia. São 6,5 mil vagas para a formação que traz temas como computação em nuvem, inteligência artificial e infraestrutura e segurança de redes.

Os inscritos farão um curso preparatório de seis horas oferecido pelo Google, com início logo ao fim das inscrições, que vão até a próxima sexta-feira (22). Entre 8 de novembro e 19 de dezembro, será oferecida a capacitação principal, com aulas ministradas por especialistas do mercado e professores do Centro Paula Souza, que coordena o sistema estadual de ensino técnico.

Processo seletivo, com um curso de 5 horas vai de 22 a 31 de outubro e o período de matrícula em primeira chamada vai de 3 a 5 de novembro.

A formação tem como objetivo aumentar a qualificação dos estudantes das Fatecs (Faculdades de Tecnologia) e as Etecs (Escolas Técnicas), mas também está aberta à comunidade. Para se candidatar, é preciso ter 14 anos completos.