ACV faz campanha considerando o grande número de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19

publicado em 22/10/2021

A maioria das vacinas utilizadas contra a Covid-19 usa duas doses para imunização (Foto: Divulgação)

Atendendo ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) iniciou a campanha sugerindo que empresários da cidade conversem com seus colaboradores sobre a importância de completarem a imunização contra a Covid-19. A campanha atende ao pedido da Vigilância Epidemiológica que afirma: “o município apresenta um índice considerável de faltosos para a segunda dose do imunizante; tendo sido observado que a população faltosa é em sua maioria adultos jovens”.A maioria das vacinas utilizadas contra a Covid-19 usa duas doses para imunização. Em Votuporanga, a Secretaria de Saúde está com pontos disponíveis para aplicação da segunda dose, no entanto, ainda é alto o índice de faltosos. Dos 80.226 que tomaram a primeira dose, mais de 6,7 mil não voltaram para completar o esquema.O presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta, destaca que a retomada plena da economia depende do enfraquecimento do vírus, combatido pela vacina. “Estamos num momento crucial para podermos comemorar a vitória contra essa terrível pandemia que trouxe tantos prejuízos para nosso setor. É o momento de nos unirmos e conscientizar a todos de que precisamos nos imunizar. Vacinar-se é um ato de respeito ao próximo”, observa.Matta sugere que as empresas cobrem essa atitude de seus funcionários, que dependem da retomada para garantir empregos e renda de suas famílias. “Os órgãos de saúde afirmam que a primeira dose sozinha não é suficiente. Além de aumentar a proteção, a segunda dose ajuda a prolongar essa proteção”.Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde oferece a aplicação da segunda dose de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nos seguintes pontos: Assary Clube de Campo; Capela Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 2971 - Bairro Colinas e Polo UAB - Rua Pernambuco, 1736.