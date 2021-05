A partir de 1º de junho, o Governo vai iniciar uma nova fase de gestão da pandemia

publicado em 19/05/2021

Comércio poderá funcionar até as 22h a partir do próximo dia 1º, conforme nova etapa do Plano São Paulo anunciada nesta quarta (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (19) a prorrogação da fase de transição do Plano SP para todo o Estado até o próximo dia 31. A partir de 1º de junho, o Governo vai iniciar uma nova fase de gestão da pandemia, com ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até as 22h e a testagem rápida de pessoas sintomáticas.Até o dia 31, os estabelecimentos comerciais podem funcionar das 6h às 21h. O mesmo expediente é seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como é o caso do cinema, teatro e museu. A partir do dia 1º, o horário permitido será das 6h às 22h.Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos liberados será limitada em 40% a partir do dia 24. Já no dia 1º de junho, a capacidade máxima passa a ser de 60%.Continuam liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.O toque de recolher continua, das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. A partir do dia 1º, o toque de recolher será das 22h às 5h.Um novo decreto municipal também deve ser editado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) acompanhando as novas diretrizes da fase.