A partir do próximo sábado (1º), horário do comércio e do setor de serviços pode funcionar das 6h às 20h

publicado em 28/04/2021

Governo deve anunciar reformulação do Plano SP na semana que vem para se adequar à nova realidade da pandemia do país (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28) a prorrogação da Fase de Transição do Plano São Paulo a partir do próximo sábado (1º) até o dia 9 de maio, em todo o estado. O horário do comércio e do setor de serviços foi ampliado para permitir o funcionamento das 6h às 20h.Até esta sexta-feira (30), seguem as regras estabelecidas anteriormente, de funcionamento das 11h às 19h, com horário limite de funcionamento de oito horas para alguns setores. O limite de ocupação dos estabelecimentos, de 25% da capacidade, continua o mesmo, assim como a vigência do toque de recolher entre 20h e 5h. O objetivo é diminuir a circulação de pessoas à noite.Na prática, até agora, os estabelecimentos poderiam abrir, mas, no máximo durante oito horas por dia. Algumas academias, por exemplo, decidiram abrir por quatro horas durante a manhã e mais quatro, no fim do dia. Agora, com a mudança, não há limite de horas para o funcionamento, desde que seja respeitado o intervalo das 6h às 20h.Os parques estaduais e municipais também permanecerão com o horário de funcionamento já vigente, das 6h às 18h.O governo paulista segue recomendando ainda a manutenção do teletrabalho sempre que possível e o escalonamento do horário de entrada e saída para o comércio, serviços e indústria."Nós estamos tendo uma redução de leitos de UTI [unidades de terapia intensiva] ocupados de mais ou menos 1% por semana", justificou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen."Essa redução continua se sustentando, mas precisamos novamente deste trabalho [de respeitar] 25% de ocupação, toque de recolher, teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e o escalonamento do horário de entrada e de saída de comércios e indústria", explicou a secretária."No pico da segunda onda, nós tínhamos, no estado, 500 casos novos a cada 14 dias por 100 mil habitantes. Na média, algumas regiões chegaram a apresentar mais de 800 casos novos por 100.000 habitantes em duas semanas. Esse número, hoje, está em 423, uma redução de cerca de 35% ao longo desse período", disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência.A nova etapa da fase de transição é muito semelhante à Fase Laranja, que deveria ser adotada quando a ocupação de leitos de UTI fosse inferior a 80%, de acordo com as regras iniciais do Plano São Paulo, lançado no ano passado.- Fase de transição tem ocupação máxima menor (25%) do que a laranja (40%).- Fase de transição não tem limite de oito horas de funcionamento entre 6h e 20h como a fase laranja.- Fase laranja não tem toque de recolher nem sugestão de escalonamento do transporte de funcionários.O governo informou ainda que deverá anunciar, na semana que vem, uma reformulação do Plano São Paulo, para se adequar à nova realidade da pandemia do país, com números mais altos e um percentual da população vacinada."Estamos trabalhando nessa revisão do Plano para dar um passo além de controlar a pandemia e termos uma retomada econômica responsável mesmo que tenhamos aqui agora uma esperança com uma nova vacina", afirmou Ellen.*Com informações do UOL