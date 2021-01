Geral

País tem ao menos 63 concursos públicos abertos com oferta de mais de 10 mil vagas

Somente a Polícia Militar do Pará oferece 2,4 mil vagas. Na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ), os salários podem chegar a R$ 23.193,61

publicado em 11/01/2021

(Foto: Reprodução) Ao menos 63 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11) para mais de 10 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O maior número de vagas é oferecido pela Polícia Militar do Pará: são 2,4 mil oportunidades. Os salários chegam a R$ 4.256,58 e os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro. Os salários variam entre cada órgão público e de acordo com o cargo ofertado. Entre as maiores remunerações oferecidas entre os concursos com inscrições abertas está a da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (RJ), onde os salários podem chegar a R$ 23.193,61. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Dentre os 63 concursos em aberto, seis começam a receber as inscrições nesta segunda-feira. Veja os detalhes deles: Prefeitura de Bento Gonçalves (RS) Inscrições: até 17/01/2021 - 625 vagas

- Salários de até R$ 2.084,37

Prefeitura de Mariana (MG) Inscrições: até 02/02/2021

- 16 vagas

- Salários de até R$ 2.420,70

- Cargos de nível médio e superior Câmara Municipal de Santana do Paraíso (MG) Câmara Municipal de Santana do Paraíso (MG) Inscrições: até 07/12/2020

- 2 vagas

- Salários de até R$ 3.285,38

- Cargos de nível fundamental e superior





Prefeitura de Óbidos (PA)



Inscrições: até 11/02/2021

- 537 vagas

- Salários de até R$ 6 mil

- Cargos de nível fundamental, médio e superior Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Inscrições: até 15/01/2021

- 13 vagas

- Salários de até R$ 3.449,83

- Cargos de nível superior Prefeitura de Nova Nazaré (MT)



Inscrições: até 21/01/2021

- 81 vagas

- Salários de até R$ 1.460,11

- Cargos de nível fundamental, médio e superior









