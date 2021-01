Ação promocional da Associação Comercial movimentou as vendas de fim de ano e sorteará um carro 0km e Vales-compras

publicado em 04/01/2021

Nesta terça-feira (5/1), às 9h, a Associação Comercial de Votuporanga - ACV sorteará os prêmios da campanha "Um Novo Natal". A ação movimentou as vendas de fim de ano e premiará onze consumidores, com um carro Onix completo 0 KM e dez vales-compras de R$ 1 mil cada. O sorteio será na Concha Acústica e respeitará as normas de biossegurança."Essa campanha é a principal do nosso calendário. É sempre com muita alegria que promovemos esse momento de descobrir quais foram os consumidores sortudos", destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV. Os comerciários que atenderam os sortudos também ganharão vales-compras.A campanha foi promovida de 27 de novembro a 31 de dezembro. Para ser contemplado, os consumidores devem ter preenchido o cupom corretamente.