A live irá abordar o assunto principal, a reabertura do museu

publicado em 03/12/2020

(Foto: Joca Duarte/Divulgação)

O processo de restauro da Estação da Luz, onde fica localizado o Museu da Língua Portuguesa, é tema de uma live, neste sábado, 5, às 15h, dentro da programação da Jornada do Patrimônio, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. O arquiteto Wallace Caldas, sócio da Velatura Restaurações, conta como foi o trabalho de reparo e reforma do prédio que é um dos cartões-postais da capital paulista. A live vai ser mediada pela coordenadora do Educativo do Museu da Língua Portuguesa, Marina Toledo, com transmissão nos perfis da instituição no Facebook e no YouTube.

Instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa ficou fechado para reconstrução desde 2015 e deve ser reinaugurado no primeiro bimestre de 2021. Antes disso, em quase 10 anos de funcionamento, recebeu quase 4 milhões de visitantes, que viveram a experiência de se conectar ainda mais com o idioma, suas origens, sua história, suas influências e as formas que ele assume no cotidiano da população.

Também como parte da programação da Jornada do Patrimônio, o Museu da Língua Portuguesa exibe a performance “Silêncio”, do bailarino Eduardo Fukushima, gravada dentro do museu, vazio e em silêncio. O vídeo fica disponível no YouTube da instituição, no sábado (5) e domingo (6).

Sobre o Museu da Língua Portuguesa – A reconstrução do Museu da Língua Portuguesa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, concebido e realizado em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tem como patrocinador máster a EDP Brasil, como patrocinadores o Grupo Globo, Grupo Itaú Unibanco e Sabesp e apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e do Governo Federal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



*Com informações de Revista Vida e Arte/Diário da Região