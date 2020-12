Ela tinha sido internada neste sábado (12) depois de uma parada cardíaca. Neste sábado, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

publicado em 14/12/2020

Cristiano com a mãe, Zenaide Táparo, e o pai — (Foto: Arquivo Pessoal)

A mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, Zenaide Táparo, de 71 anos, morreu na manhã deste domingo (13) no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ela tinha sido internada neste sábado passado (12) depois de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla.

Neste sábado, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Ontem por alguns instantes pensei ter pedido minha mãe, a mulher que mais amo nesse mundo, a mulher que foi meu 1º amor, uma das pessoas que mais amo nesse mundo, e que a tempos tenho lutado com todas as forças pela saúde dela”, escreveu na noite deste sábado passado (12).

Cristiano também tinha informado que a mãe está em coma e em estado grave. Durante a tarde, a mulher do cantor sertanejo, Paula Vaccari, publicou nas redes sociais um pedido de oração para a sogra.

“Ainda esta sendo averiguado o caso. Deus faz milagre e a última palavra é dele. Nesse momento todas as orações e bons sentimentos podem nos ajudar. Obrigada”, escreveu.

Em outubro, Zenaidejá tinha sido internada no Hospital de Base depois de sofrer uma queda. No hospital, ela teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimada pelos médicos.



Antes de Zenaide sofrer a queda, os cantores estavam em Goia^nia (GO), onde fariam a live na noite de sexta-feira (16), mas decidiram retornar para o interior de Sa~o Paulo para prestar suporte a` fami´lia de Cristiano.

Zenaide será velada no cemitério Jardim da Paz e o enterro está programado para esta segunda-feira (14), no mesmo cemitério, às 11h.









*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba