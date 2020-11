Cerimônia com o secretário-geral da OMT e o ministro do Turismo aconteceu no Corcovado

publicado em 17/11/2020

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Especial de Turismo e Legado Olímpico, informa que a cidade pode receber o primeiro escritório regional da Organização Mundial do Turismo (OMT) na América Latina. Na manhã desta segunda-feira, 16/11, Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT, confirmou, em cerimônia no Cristo Redentor, a decisão de trazer um escritório para o Brasil no ano que vem.O evento contou com a presença do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, da secretária de Estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, e da secretária de Turismo e Legado Olímpico, Camila Sousa.“A visita do secretário-geral da OMT ao Rio é motivo de muito orgulho para a cidade. Saber que a Cidade Maravilhosa é considerada para sediar o escritório regional do principal órgão de turismo do planeta é sinal de que estamos no rumo certo. O Rio sempre foi o cartão-postal do Brasil para o mundo, prova de que a cidade é valorizada, podendo ser explorada ainda mais para a rota internacional do turismo”, disse a secretária Camila Sousa, que defende que o escritório da OMT seja no Rio.A cerimônia contou ainda com uma bênção ministrada pelo padre Omar, reitor do monumento ao Cristo, que se mostrou muito animado com a visita da delegação da OMT. “Esse foi um momento inédito no Cristo Redentor. Foi a primeira vez que um secretário-geral da OMT veio aqui”, comemorou.