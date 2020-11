O Licenciamento ficou mais acessível para os motoristas e já conta com mais de 835 mil acessos

publicado em 27/11/2020

Aplicativo disponível pelo celular (foto: Aplicativo Poupatempo Digita)l)

O Certificado de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), documento de porte obrigatório para os motoristas, completa 6 meses de emissão 100% digital no Estado de São Paulo e já conta com mais de 835 mil acessos pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital.Apesar disso, parte dos cidadãos que procuram o atendimento presencial deseja emitir o documento nos postos, o que não é mais possível desde maio deste ano. De acordo com pesquisa realizada na última semana de outubro pelo Poupatempo, 17 mil pessoas se deslocaram até uma das 76 unidades para solicitar o CRLV.De acordo com o diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo que administra o programa Poupatempo -, Murilo Macedo, a digitalização de serviços é uma realidade que tem avançado significativamente durante o período de quarentena, devido à pandemia do coronavírus. “A Prodesp tem unido esforços com órgãos que prestam serviços públicos, como é o caso do Detran.SP, para que os cidadãos possam ter suas solicitações atendidas de maneira rápida, prática e segura, sobretudo neste momento em que ainda é preciso manter o isolamento social”.Além do Licenciamento, mais 90 serviços estão disponíveis online, pelo portal, aplicativo e totens de autoatendimento. Entre eles, estão emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta ao saldo da Nota Fiscal Paulista, primeira habilitação, segunda via e renovação de CNH, consulta de pontos, transferência de veículo, IPVA 2020, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, acesso ao Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho, por exemplo.O presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, destaca que o órgão de trânsito passa por uma evolução nos serviços digitais. “A digitalização é essencial para que os cidadãos realizem seus atendimentos sem a necessidade de deslocamento. Nos últimos meses trabalhamos para ampliar o leque de opções no site e app Poupatempo Digital. Hoje já são mais de 90 e os serviços do Detran.SP engrossam esse número. Até 2022 chegaremos a mais de 240 funcionalidades. Nossa missão é trazer inovações e permitir que a população tenha um Poupatempo na palma da mão, com conforto e comodidade, 24 horas por dia”.Licenciamento Digital – passo a passo:Em um banco conveniado ao Detran.SP, caixa eletrônico ou internet banking, informe o número do Renavam do veículo para pagar a taxa do licenciamento e outros débitos, se houver. Um dia após o recebimento da taxa, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito – CDT. O documento poderá ser salvo no próprio celular e impresso, em papel sulfite comum.Programa PoupatempoO Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Prodesp. Mais digital, moderno e ágil, o Poupatempo, programa mais bem avaliado do Governo de São Paulo, ampliou a quantidade de serviços online, oferecendo um vasto leque para que os cidadãos possam concluir seus atendimentos de maneira autônoma, com mais rapidez e praticidade.*Estado de São Paulo