Iniciadas em 24 de janeiro, previsão inicial era de que as obras fossem concluídas em um ano, mas construtora pediu mais prazo

publicado em 27/11/2020

Novela com as obras do novo Paço Municipal segue com a prorrogação do prazo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A novela do novo Paço Municipal de Votuporanga ainda está longe de acabar. Iniciadas em 2016, as obras já foram paralisadas por pelo menos três vezes e, agora, a construtora responsável pelos trabalhos pediu ainda mais um ano para concluir a construção, que tinha previsão de ser entregue em 24 de janeiro próximo.

De acordo com a administração municipal, a construtora justificou o atraso com base no impacto provocado pela pandemia da Covid-19, bem como a dificuldade para encontrar materiais para a obra.

“A construção do Novo Paço Municipal segue em andamento. O prazo precisou ser renovado para mais 365 dias, conforme permitido em contrato. A Prefeitura fiscaliza a execução da obra, inclusive, notificou a empresa, que por sua vez, manteve a obra em andamento, no entanto, com mão de obra reduzida por conta da pandemia”, disse a Prefeitura, em nota.

Ainda conforme a Prefeitura, até o momento foram executados os serviços de pavimentação do primeiro piso, laje de concreto no 4º pavimento, tubulação de esgoto e de águas pluviais, reservatório de água enterrado, instalação de eletrodutos da rede de energia e parte da alvenaria e reboco. Em fase de execução está a cobertura para, após conclusão desta etapa, seguir para os trabalhos internos de instalação de vidros, conclusão de reboco, pintura e outros serviços de acabamento.

“A construção do novo Paço Municipal teve seu início na gestão passada e foi interrompida. Nesta gestão, as Secretarias Municipais de Planejamento e Obras realizaram um trabalho conjunto, o novo projeto foi totalmente reformulado para atender as atuais necessidades e para a manutenção do prédio. O projeto arquitetônico e layout do local também foram reformulados de acordo com as normas de acessibilidade, bem como o projeto de combate a incêndio foi elaborado de acordo com as normas de segurança contra incêndio”, complementa a nota.

A novela

As obras foram iniciadas no final de abril de 2016. Com alguma rapidez, os trabalhos avançaram até novembro do mesmo ano, porém desde então houve uma diminuição nos serviços.

Já em 2017, quando João Dado (PSD) começou a governar, o contrato com a empresa da época foi finalizado por conta dos atrasos e uma nova licitação foi aberta. A empresa vencedora do certame, Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, assumiu a obra por R$ 13.270.000,76.

Os serviços pela nova construtora foram iniciados em janeiro, também com certa celeridade, porém, durante a pandemia, não houve grande avanço o que provocou o pedido de dilatação do prazo.

A obra

A nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. O espaço fica na avenida Sebastião Vaz de Oliveira.

A área é de cerca de 5 mil m² e receberá uma construção de mais de 7.500 m² distribuídos em cinco andares que abrigarão as Secretarias de Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Cidade, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Fundo Social de Solidariedade, Gestão Administrativa, Obras, Saúde, Trânsito e Gabinete.