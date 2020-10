O Grupo Cidade de Comunicação entrevista hoje o vereador Izaque Caldeira (Cidadania)

publicado em 22/10/2020

Franclin Duarte

Seguindo com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, o Grupo Cidade de Comunicação entrevista hoje o vereador Izaque Caldeira (Cidadania), que este ano disputa a Prefeitura de Valentim Gentil. Assim como seu adversário, Claudinei do Skinão (PSL), ela também terá 16 minutos e 36 segundos para se apresentar ao eleitorado de sua cidade.

Como o próprio sobrenome já acusa, Izaque é irmão do ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, e está no pleito com o também vereador John Robson Ferreira Diog, mais conhecido como John do Nicoto.

Ela também irá responder as perguntas da bancada e dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp. Não será permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o eleitor deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato. Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.

Ela também responderá a uma pergunta de cada um seu adversário. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News.

O conteúdo será transmitido ao vivo pela Cidade FM, a partir das 12h15 e pelas redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação, bem como terá um resumo publicado na edição seguinte do jornal A Cidade.