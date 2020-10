Barco de José Mantovani, de 60 anos, foi visto próximo à ponte que liga as cidades de Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá (SP), no Rio Tietê

publicado em 01/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

O corpo do pintor José Mantovani, de 60 anos, que desapareceu enquanto navegava de barco no Rio Tietê, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (30), em Araçatuba (SP).



De acordo com os bombeiros, a vítima foi localizada boiando nas proximidades de um resort depois de quatro dias de buscas.



José desapareceu no último domingo (27) após sair do rancho da família para buscar um parente que acampava com dois amigos às margens do Rio Tietê.



Segundo a filha, o pai entrou na embarcação sozinho e usando colete salva-vidas. Uma hora depois, o parente que estava aguardando a chegada de José ligou para a família perguntando se ele já havia saído do rancho.



A família ficou preocupada, pediu ajuda para um pescador e depois acionou o Corpo de Bombeiros. O barco foi encontrado com o motor ligado e navegando sozinho.



Na segunda-feira (28), um colete salva-vidas e o boné do pintor foram encontrados pelas equipes dos bombeiros. Ainda não há informações sobre o velório e enterro da vítima.



*G1