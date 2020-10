Mensagens foram penduradas entre as grades do viaduto da Avenida Francisco Vilar Horta, combatendo a depressão e também ao suicídio

publicado em 17/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

No último fim de semana uma ação ao combate à depressão e ao suicídio foi realizada no viaduto da Avenida Francisco Vilar Horta em Votuporanga. As mensagens foram impressas em uma folha de papel e logo após foram plastificadas e penduradas nas grades do mesmo.

Em cada cartaz, havia mensagens motivacionais para as pessoas que sofrem com a depressão, como ‘Depressão tem cura’ e ‘Nova chance’. Além das frases, logo abaixo, aos cartazes também possuíam uma conta no Instagram, @a.depressãotemcura, que atualmente possui cerca de 70 mil seguidores nas redes, com o intuito de ajudar e amparar as pessoas que necessitam de ajuda psicológica 24h por dia e todos os dias da semana.

“Nós podemos te ajudar, entre em contato conosco. Temos o remédio que cura as feridas da alma”, diz a biografia do perfil.

Segundo a OMS(Organização Mundial de Saúde), cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão, totalizando 11,5 milhões de pessoas. É o maior índice na América Latina e o segundo maior das Américas, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Estima-se que anualmente mais de 300 mil pessoas no mundo de todas as idades sofram com a depressão e que ela seja a principal causa de incapacidade laboral no planeta.

Procurada pela reportagem do A Cidade, a psicóloga Lucilene Andrade, esclareceu que a depressão é uma das maiores causas de tentativa de suicídio e que os dados da Organização Mundial da Saúde, mostram que aproximadamente 800 mil pessoas morrem por ano em razão do suicídio.

“É notável os dados alarmantes sobre a depressão e o suicídio. São milhares de pessoas acometidas, gerando impactos em grande proporção. Quando uma pessoa possui depressão ou realiza uma tentativa e/ou ato consumado de suicídio, ela é afetada e também as pessoas próximas, que convivem com o indivíduo. É um sofrimento generalizado e de grande extensão”, frisou.

Ainda de acordo com Lucilene Andrade, quando uma pessoa possui depressão, ela está mais propensa a alguma tentativa de suicídio, pois o humor deprimido prejudica a encontrar maneiras assertivas de lidar com seus problemas e pode haver uma falta de sentido de vida, por não saber lidar com a situação em que está vivendo.

A psicóloga ressalta que a ideia das frases no viaduto é muito importante, pois as pessoas com depressão e as que pretendem tentar um suicídio estão desanimadas, sem esperança em relação à vida, podem estar se sentindo sozinhas e incompreendidas, vendo aquelas frases em um pico de crise, pode por alguns minutos, trazer a sensação de que alguém se importa.

“Mas é muito importante que mesmo com um gesto tão bonito como o das frases, a pessoa com depressão precisa procurar suporte profissional para iniciar um tratamento o quanto antes, para poder ter qualidade de vida e prevenir novas tentativas de suicídio, pois a depressão trata-se de uma doença”, finalizou a psicóloga Lucilene Andrade.