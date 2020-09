Thermas dos Laranjais e o Hot Beach estão entre os 10 mais visitados da América Latina e recebem milhares de turistas anualmente

publicado em 19/09/2020

Os parques aquáticos de Olímpia (SP), polo turístico na região noroeste do estado de São Paulo, anunciaram a retomada dos serviços a partir de 1º de outubro. O Thermas dos Laranjais e o Hot Beach estão entre os 10 mais visitados da América Latina e recebem milhares de turistas anualmente.Ambos ficaram mais de seis meses fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. A reabertura das atrações ao ar livre foi autorizada pelo governo do estado de São Paulo.De acordo com João Doria, os estabelecimentos poderão funcionar 8 horas por dia, com capacidade reduzida e obedecendo os protocolos de segurança. Os ingressos serão vendidos apenas pela internet.As fiscalizações para assegurar que as atrações estão cumprindo as regras sanitárias exigidas para evitar novos contágios pela Covid-19 serão feitas pela Prefeitura de Olímpia.Thermas dos LaranjaisA diretoria do Parque Aquático Thermas dos Laranjais confirmou que reabrirá suas mais de 50 atrações a partir do dia 1º de outubro.Em 2019, o Thermas dos Laranjais foi o 5º parque aquático mais visitado do mundo e o 1º da América Latina. A atração recebeu 1.85 milhão de visitantes, segundo o relatório Theme Index, elaborado pela Themed Entertainment Association (TEA).Para a retomada, o parque reduziu a recepção do público em 60%, alterou o horário de funcionamento e adotou critérios de controle a fim de garantir a saúde e segurança de seus visitantes e colaboradores.Entre as medidas, estão o e distanciamento social, para reduzir a aproximação e o contato entre os usuários; higiene pessoal, com a implementação de procedimentos de assepsia pessoal; desinfecção dos ambientes, incluindo locais de acesso ao parque, atrações e estabelecimentos.O monitoramento do acesso para garantir que todos que transitem pelas dependências do parque respeitem a regra de distanciamento; além de medidas de comunicação com a proposta de informar e orientar adequadamente os visitantes e colaboradores também fazem parte das medidas.O distanciamento de 1,5 metros entre os clientes, seguindo as demarcações no piso, bem como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são obrigatórios em todas as áreas do estabelecimentos.Em todos os balcões serão disponibilizados frascos com álcool em gel 70% e haverá um controlador de acesso responsável por monitorar a entrada dos clientes e garantir o distanciamento em várias áreas. Cartões de consumo e chaves de armários serão higienizados com álcool antes de serem entregues aos visitantes.Já as piscinas terão uma única entrada e saída, com o objetivo de controlar o fluxo de pessoas. Nos toboáguas, a ocupação de pessoas por boias será reduzida pela metade. A desinfecção de áreas de acesso, equipamentos e acessórios será realizada com hipoclorito de sódio a 0,5%. Saunas e áreas de esporte serão mantidas fechadas por tempo indeterminado.ServiçoEndereço: Avenida do Folclore, 1543, Jardim Santa Ifigênia, Olímpia, São Paulo.Telefone: (17) 3279-3500Site: www.termas.com.brNovo horário de funcionamento: 9h às 17hHot BeachAssim como o Thermas dos Laranjais, o Hot Beach anunciou a reabertura das atividades a partir do dia 1º de outubro.Inaugurado em 2017, o parque aquático também figura entre os 10 mais visitados da América Latina, de acordo com segundo o relatório Theme Index, elaborado pela Themed Entertainment Association (TEA).Em cumprimento à determinação governamental, o estabelecimento vai operar com 40% da sua capacidade - a lotação é de 8 mil pessoas.Os três resorts do complexo turístico, Thermas Park Resort & Spa, Celebration Resort Olímpia e Hot Beach Resort, vão retomar a operação no dia 2 de outubro.Como prevê o protocolo de higiene sanitária, será obrigatório o uso de máscara por todos os visitantes, além dos colaboradores e fornecedores.As piscinas do Hot Beach, assim como dos resorts, são abastecidas com água quente clorada, conforme protocolo internacional.Além disso, o parque aproveitou a quarentena para implantar um conjunto de soluções em tecnologia para ajudar a evitar aglomerações, como o check-in com reconhecimento facial nos resorts, o que dispensa pegar fila para falar com a recepção.O Hot Beach também implementou um aplicativo com menu eletrônico dos restaurantes. O visitante faz o seu pedido e é avisado para retirar a comida ou bebida. Ou seja, evita filas.ServiçoEndereço: Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros, 1.700, Olímpia, São PauloTelefone: (17) 3280-2323Site: https://hotbeach.com.br/Novo horário de funcionamento: 9h às 17hVale dos DinossaurosInaugurado em 2019, o Vale dos Dinossauros também anunciou a retomada das atividades. Diferentemente do Thermas dos Laranjais e do Hot Beach, a atração volta a receber visitantes a partir do dia 23 de setembro.O Vale está instalado em uma área de 10 mil metros quadrados e traz animais pré-históricos animatrônicos, que emitem sonos e se movimentam.O Tiranossauro Rex e o Brachiosaurus são as principais atrações do parque, que também conta com cinema, brinquedoteca, playground, loja, área para escavação, incubadora e fontes luminosas.Para a retomada das atividades, o Vale do Dinossauro reforçou a higienização pessoal dos funcionários, a utilização de luvas e máscaras e protetores faciais. Os funcionários portarão álcool 70% e lenços.Os ambientes e atrações receberão limpeza e higienização constante. Todos os visitantes serão obrigados a usar máscaras de proteção contra o novo coronavírus.Haverá cartazes em todas as dependências alertando sobre a necessidade de se manter o distanciamento social e os turistas terão a temperatura aferida.OtimismoO anúncio da reabertura de parques temáticos e aquáticos ao ar livre foi recebido com entusiasmo pelo setor hoteleiro de Olímpia, um dos principais polos turísticos do interior de São Paulo.Neste momento, apenas dois resorts da cidade estão operando, mas, segundo a prefeitura, diante da notícia da autorização para reabertura, a expectativa é que os demais hotéis reabram a partir da primeira semana de outubro, seguindo o cronograma dos parques.Olímpia possui rede hoteleira superior a 23 mil leitos e recebe milhares de visitantes anualmente em seus parques temáticos e aquáticos. Em breve, a cidade ganhará mais duas atrações, Museu de Cera e Bar de Gelo, ambos em construção.Segundo a Prefeitura de Olímpia, haverá uma reunião na próxima semana com todos os representantes do trade turístico e a Secretaria Municipal de Turismo. Um novo decreto municipal deverá ser apresentado, regulamentando o funcionamento dos atrativos.“Em uma cidade com as características de Olímpia, os hotéis e parques formam um único conjunto, pois estão muito próximos e um alimenta o outro. Ficamos bastante felizes com a notícia. Essa é uma conquista para a cidade, que tem sua vida e sua economia atreladas ao turismo, diz Rafael Almeida, CEO do Grupo Natos, que opera Enjoy Olímpia Park Resort.O que diz a prefeituraA Prefeitura de Olímpia informou que iniciou as tratativas com as lideranças do setor, o Comitê Municipal de Gerenciamento da Covid-19 e demais departamentos envolvidos para definir as diretrizes e os protocolos de saúde a serem seguidos, a fim de que a retomada ocorra de forma gradual e responsável.Somente depois disso será publicado um novo decreto municipal, regulamentando o funcionamento dos atrativos. O Executivo também ressaltou que os empreendimentos particulares têm autonomia para decidir sobre sua data de reabertura.A prefeitura acrescentou que, desde a suspensão das atividades turísticas em março, tem atuado em conjunto com o setor, por meio da formação de quatro grupos de trabalho com o objetivo de analisar o cenário da pandemiaPor fim, disse que enxerga de modo positivo a reabertura, tendo em vista que "o turismo é responsável por mais de 50% da economia da cidade e a atividade está paralisada há seis meses, prejudicando a geração de emprego e renda, mas reforçou que todo o processo deve ser realizado com planejamento e cautela, primando pela proteção, segurança e saúde das pessoas".*G1