publicado em 12/09/2020

Os óculos de grau são um acessório que ajuda a melhorar o visual, o bem-estar e a autoestima ou corrige uma deficiência visual. Portanto, não importa a idade, o sexo o status social de quem usa. Para qualquer direção que você olhar agora, muito provavelmente verá alguém usando óculos.

Quem usa há muitos anos sabe e até sente os óculos como se fosse uma parte do seu corpo. E tente convencer quem tem uma visão reduzida do contrário, porém o lado bom dessa história é a possibilidade de poder escolher com liberdade o modelo que melhor combina com o rosto ou gosto de quem necessita usar.

Para escolher bem é preciso ter diversas opções disponíveis, fator que a maioria das empresas não pode superar, e as que podem, sabem que para atender esse requisito é necessário trabalhar com marcas próprias e multimarcas para óculos e lentes.

O Mercadão dos Óculos é um bom exemplo de uma empresa bem-sucedida nesse segmento. Apesar de jovem, seu sucesso foi tão imediato e expressivo que com apenas oito anos de mercado, já está presente em todos os estados do Brasil, com uma linha de produtos que alia tecnologia, qualidade, acessibilidade e valorização, tanto dos recursos humanos quanto dos ambientais. São mais de 270 lojas por todo o país agregadas numa marca que não para de crescer.

“Abraçamos a causa Mercadão dos Óculos porque sabemos que saúde visual é muito importante. O nosso conceito faz com que todos consigam cuidar da sua saúde visual, com armações e lentes com preços acessíveis aos clientes”, disse Natália Michelle de Paula Esteves Assad, gerente da loja de Votuporanga.

Com peças exclusivas de artistas renomados como Chris Flores e Luan Santana e trabalhando em parceria com todos os laboratórios, o que inclui nomes como Hoya, Zeiss, Varilux, Kodak, além de marcas próprias, o Mercadão dos Óculos de Votuporanga ampliou ainda mais os seus cuidados com clientes nesses tempos de pandemia.

“Tudo que é feito com amor, mesmo em momentos difíceis, dá certo. Procuramos uma nova forma de trabalhar, transformamos a loja em um ambiente seguro, tomando todas as providências e higienização necessárias”, destacou Natália.