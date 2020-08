Rogério Galloro, ex-diretor-geral da Polícia Federal, ocupará um cargo especial no mandato do novo presidente

publicado em 14/08/2020

Rogério Galloro (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO votuporanguense Rogério Galloro, ex-diretor-geral da Polícia Federal, ocupará um cargo especial no mandato do novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux, que tomará posse em 10 de setembro.De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, o ex-secretário nacional de Segurança Pública atuará em questões de segurança, compliance (na gestão interna do tribunal) e relações interinstitucionais.Durante a presidência da ministra Rosa Weber, Rogério trabalhou como assessor especial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e coordenou a Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação.