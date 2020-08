Anualmente, a UNIFEV realiza o seu tradicional Congresso de Iniciação Científica, conhecido como UNIC. Destinado aos alunos e egressos do Centro Universitário de Votuporanga, neste ano o evento chega à sua 16ª edição e ocorrerá de forma on-line, no dia 04 de novembro, via site UNIFEV e plataforma Teams, às 19h30.

Simultaneamente ao UNIC, também ocorrerão o XI Congresso de Professores, o IV Congresso de Pós-Graduação e o III Congresso Tecnológico, direcionados aos docentes da Instituição, aos estudantes e ex-alunos de pós-graduação e das graduações tecnológicas, respectivamente.

Os interessados em participar devem se inscrever, gratuitamente, pelo site: www.unifev.edu.br/unic2020, até às 19 horas do dia 04/11. O prazo final para submissão de trabalhos, nas modalidades banner ou apresentação oral, é 09 de outubro.

Os eventos têm o objetivo de divulgar as atividades de pesquisas desenvolvidas por estudantes e docentes, tais como trabalhos de Iniciação Científica e de Conclusão de Curso (TCC), projetos de mestrado, doutorado e demais estudos.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, outras informações podem ser acessadas no Regulamento do evento, disponível no site citado.

“Nesta edição, os congressos serão realizados de uma forma diferente, mas com a mesma finalidade dos outros anos: proporcionar ainda mais conhecimento científico e experiência à formação dos universitários e demais profissionais da área acadêmica”, afirmou.

A participação nos eventos oferecerá certificação. Os interessados em acompanhar apenas como ouvintes também devem se inscrever no site.

Mais informações podem ser obtidas no link: www.unifev.edu.br/unic2020 e no e-mail: katiucepicheli@fev.edu.br.