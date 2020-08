Veja a previsão do tempo para o fim de semana em algumas capitais

publicado em 22/08/2020

Amanhecer gelado na cidade de Ciríaco neste sábado (22). (Foto: Juliano Simioni/arquivo pessoal )

A onda histórica de frio que chegou ao Brasil nesta semana continua a manter as temperaturas baixas no centro-sul do país neste sábado (22). Porém, não há previsão de neve como ocorreu na sexta-feira (21) na região sul.A cidade de São Paulo registrou a temperatura mais baixa no ano nesta manhã: 8,2ºC na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte, às 9h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que os termômetros registrem no máximo 14ºC neste sábado. Na sexta, a capital paulista registrou a 2ª menor marca em 60 anos para o mês de agosto: 9,3°C às 15h.Sem-teto é encontrada morta na Praça da Sé após madrugada fria em SPFrio no sul.Em toda a região sul, o frio continua intenso, mas não deve ter neve. O Paraná amanheceu com geada em grande parte das regiões. A menor temperatura do estado foi de -5,7°C, em General Carneiro, no sul do estado. Na região metropolitana de Curitiba, o sábado começou com -0,4ºC.Em Santa Catarina, a geada também voltou a dominar a paisagem em vários pontos. Em São Joaquim, na região da Serra, registrou -2,26°C às 6h deste sábado.No Rio Grande do Sul, cidades amanheceram com geadas e temperaturas negativas. As cidades de Quaraí e Serafina Corrêa registraram -1,7ºC, segundo o Inmet.Frio, geada e neve: veja fotos e vídeos da paisagem do Sul com a chegada de massa de ar polarEm Belo Horizonte, em Minas Gerais, a previsão é de um dia mais frio do que na sexta, com máxima de de 17ºC.No Rio de Janeiro, a temperatura deve ficar entre 13ºC e 18ºC. Os dias frios devem continuar até pelo menos terça-feira (25).Há previsão de chuva volumosa no litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro até a Bahia. No Rio de Janeiro, a previsão é de 65 milímetros de chuva da noite de sexta até este sábado, o que deixou a cidade em estado de atenção.Neve na sexta-feiraGeada cobre telhados da casas em Mafra, SC, na manhã deste sábado (22)Frio altera paisagem em Anitápolis, SC, neste sábado (22) Com 9,3ºC, cidade de São Paulo tem segunda menor temperatura em 33 anosNa sexta-feira, nevou em várias cidades do sul do país. Em Santa Catarina, pelo menos 37 cidades registraram temperatura negativa. Teve pouca neve em Urupema, mas nevou mais forte em Bom Jardim da Serra.No Rio Grande do Sul, 28 municípios tiveram temperatura abaixo de zero. Teve neve em São Francisco de Paula, Gramado e Canela.Circulação dos ventos permitiu que a onda de frio tivesse impacto até na região norte. Em Rio Branco, a temperatura chegou a 12,8ºC no meio da tarde. Apenas a região nordeste não foi atingida.Além do Brasil, a intensa massa de ar frio polar está trazendo temperaturas muito baixas para Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e em algumas áreas do Peru.Neve faz alegria de moradores e turistas na serra de SCNeve faz alegria de moradores e turistas na serra de SCPrevisão para o fim de semanaVeja a previsão do tempo para o fim de semana em algumas capitais, segundo o Inmet:Curitiba: mínima de 0ºC e máxima de 12ºC (sábado) e mínima de 7ºC e máxima de 15ºC (domingo).Porto Alegre: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC (sábado); mínima de 6ºC e máxima de 21ºC (domingo).Florianópolis: mínima de 9ºC e máxima de 13ºC (sexta); mínima de 8ºC e máxima de 17ºC (sábado); mínima de 10ºC e máxima de 19ºC (domingo).São Paulo: mínima de 7ºC e máxima de 14ºC (sábado); mínima de 9ºC e máxima de 19ºC (domingo).Campo Grande: mínima de 6ºC e máxima de 22ºC (sábado); mínima de 12ºC e máxima de 32ºC (domingo).Cuiabá: mínima de 13ºC e máxima de 29ºC (sábado); mínima de 15ºC e máxima de 37ºC (domingo).Belo Horizonte: mínima de 10ºC e máxima de 17ºC (sábado); mínima de 12ºC e máxima de 18ºC (domingo).*G1