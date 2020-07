Em um vídeo que circula nas redes sociais, o cantor aparece com cinco amigos e zombam do coronavírus: "Turma da Covid-19"

publicado em 30/07/2020

(Foto: Redes Sociais)

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, usou seu Instagram nessa quarta-feira, 29, para pedir desculpas após encontrar com amigos na tarde dessa terça-feira, 28. Na ocasião, nenhum dos cinco amigos usava máscara facial e Zé Neto ainda zombou da situação do coronavírus no país.Segundo o cantor, a comemoração foi feita “em um momento de ignorância”. “Passando aqui para, primeiramente, pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz, em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo. Fui orientado aí que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo. Acabei falando merda e estou aqui para pedir desculpas, humildemente”, disse o cantor.Ele ainda comentou que faz lives junta com sua dupla para ajudar vítimas do coronavírus. Segundo ele, sua intenção era “levar alegria” aos seguidores.“Vocês sabem como é que eu sou, uma pessoa que só gosta de levar alegria, só gosto de ajudar as pessoas e infelizmente, em um momento de bobeira da minha cabeça, acabei falando merda. Nunca com a intenção de ofender ninguém, nada, só em um momento de brincadeira. Eu sei que fui muito infeliz, peço desculpas a todas as famílias que perderam entes queridos, a todas as famílias que estão passando dificuldade por conta da Covid, vocês sabem tudo que eu e o meu parceiro estamos fazendo para tentar ajudar as pessoas”, concluiu o cantor.No vídeo publicado nessa terça junto aos amigos e apagado logo depois, Zé Neto, que contraiu o coronavírus no mês passado, afirma que está ao lado da “turma do Covid” e os “mimizentos” nem precisam reclamar, já que todos presentes já haviam se curado da Covid-19.*Metrópoles