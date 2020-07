O levantamento foi feito na última semana com as principais revendas de casos usados do município

publicado em 20/07/2020

Estável para uns, queda acentuada para outros. Assim se apresentou o panorama da venda de carros usados em Fernandópolis, segundo um levantamento feito esta semana com as principais revendas de casos usados do município.Das empresas consultadas, 40% afirmaram que as vendas caíram pela metade depois da reabertura do comércio em primeiro de junho. A situação mais crítica foi a de uma revenda que informou que as vendas caíram 95% nos últimos meses. Dentre todas as empresas consultadas, apenas uma informou que as vendas permaneceram estáveis mesmo com as medidas restritivas e preventivas em vigor.Surpresa mesmo para uma dessas revendas que registrou um aumento significativo nas vendas de carros usados no comparativo com o período que compreende o antes e depois da reabertura do comércio em Fernandópolis. Feliz e com boas expectativas, o proprietário disse que reforçou as estratégias de marketing intensificando, inclusive, a divulgação nas redes sociais, classificados online e fornecendo material de qualidade para uma plataforma de anúncios oferecida pelas financiadoras às lojas de revendas de novos e usados.Sobre o otimismo dos empresários entrevistados, a maioria acredita que o cenário demorará para voltar ao normal e se estabilizar e dificilmente haverá um aumento significativo no número de carros seminovos no comparativo com o período antes da pandemia. Para eles, o cenário econômico não favorece uma mudança positiva nesse sentido.Um ponto positivo apresentado por todos os entrevistados está relacionado a questão da facilidade de financiamento.Quando questionados sobre esse requisito, todos eles afirmaram que os bancos ou financiadoras não mudaram as políticas e que as facilidades permaneceram inalteradas. Contudo, eles destacaram a importância do Score (pontuação que resulta do relacionamento do consumidor com o mercado) do cliente, sendo este o fator determinante para o financiamento. Segundo um dos proprietários, quanto melhor o Score, maior será a portagem do valor aprovado sobre o financiamento podendo ser aprovado até 100% ou reprovado integralmente para os clientes de alto risco de inadimplência, denominação usada pela classificação do Serasa para quem acumula menos de 300 pontos numa escala que vai de zero a 1000 num período de 12 meses.Um dos dados que chamou a atenção durante o levantamento está relacionado ao número de picapes seminovas compradas após a reabertura do comércio. Os proprietários de algumas lojas disseram que cresceu a demanda por carros dessa categoria. Já com relação aos demais modelos, eles classificaram apenas como carros populares com preços que variam entre R$ 30 e R$ 40 mil.Apesar das incertezas no cenário econômico e da crise que se acentua em alguns setores, 80% dos entrevistados demonstraram boas expectativas para esse segmento de mercado em virtude do posicionamento dos bancos e apontaram a divulgação em massa como um fator determinante para estimular o cliente em perspectiva a realizar a compra de um carro usado ou a substituição do modelo atual por outro mais novo e moderno.*Cidadão Net