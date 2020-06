O lançamento mais aguardado da Volkswagen – e um dos mais esperados do ano – finalmente está entre nós

publicado em 27/06/2020

O Nivus chega às concessionárias em julho com a responsabilidade de inaugurar o segmento de SUVs cupês compactos no mercado brasileiro. Feito sobre a plataforma do Polo, o carro será posicionado entre Polo e T-Cross. A novidade chega exclusivamente com motorização 1.0 TSI, capaz de entregar até 128 cv e 20,4 kgfm se abastecido com etanol. O câmbio é automático de seis velocidades – não há opção de transmissão manual.

São duas versões: Comfortline, por R$ 85.890, e Highline, por R$ 98.290. Ambos oferecem as três primeiras revisões grátis, com valor aproximado de R$ 1,6 mil. Essa série especial se diferencia pelo teto pintado de preto e pelos retrovisores, logotipos e rodas escurecidos. É vendida na cor vermelho Sunset ou cinza Platinum. O Nivus também não traz nem tem previsão de trazer versão PCD, para pessoas com deficiência.

O que vem em cada versão?

A configuração Comfortline sai de fábrica com itens como seis airbags, controles de tração e estabilidade, ar-condicionado, central multimídia Composition Touch com suporte a Apple CarPlay e Android Auto, seis alto-falantes, câmera de ré, computador de bordo, direção com assistência elétrica, faróis e lanternas em LED com luz de condução diurna integrada, sensores de estacionamento traseiros, rodas de liga leve de 16 polegadas, suporte para smartphone no painel (como no Polo).

Opcionalmente, o carro pode vir com o pacote VW Play & Tech, que agrega piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, volante multifuncional e a badalada central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas. O Nivus Comfortline terá cinco opções de cores: as sólidas Preto Ninja e Branco Cristal; as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum e a tonalidade especial Vermelho Sunset.