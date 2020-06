Perfis no Twitter que dizem pertencer ao grupo hacker Anonymous Brasil divulgaram na noite de segunda-feira (1), dados pessoais de Bolsonaro e de seus filhos

publicado em 02/06/2020

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, em post nas redes sociais nesta terça-feira (2), que o vazamento de seus dados pessoais por hackers é "clara medida de intimidação". Segundo ele, medidas legais estão em andamento para que os crimes "não passem impunes".

Perfis no Twitter que dizem pertencer ao grupo hacker Anonymous Brasil divulgaram na noite de segunda-feira (1º) dados pessoais de Bolsonaro e de seus filhos, além de integrantes do governo e aliados do presidente, como a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.



O ministro da Justiça, André Mendonça, disse que determinou que a Polícia Federal abra inquérito para apurar o vazamento.

Segundo Mendonça, "as investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas".



*CNN