publicado em 26/05/2020

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Sebrae-SP estão oferecendo diversos serviços digitais por meio do Empreenda Rápido. O projeto foi criado para ajudar empreendedores paulistas que precisam melhorar a produtividade das suas empresas, especialmente durante a pandemia do coronavírus.O programa Empreenda Rápido é composto por áreas estratégicas como capacitação em gestão – cursos oferecidos pelo Sebrae-SP; qualificação técnica – cursos do Centro Paula Souza; orientações para formalização e ferramentas para melhorar a competitividade e dar acesso a mercado e ao crédito com as menores taxas do mercado – através do site www.bancodopovo.sp.gov.br e atende empreendedores informais e formais com serviços personalizados.Para quem está na informalidade, ou buscando uma oportunidade para montar o seu próprio negócio, é possível realizar cursos técnicos, oficinas de finanças e vendas que irão ajudar na estruturação do seu negócio. O empreendedor também terá acesso a informações importantes sobre como se formalizar de forma rápida, centralizada e sem burocracia, além de linhas de crédito feitas sob medida para iniciar suas atividades empresariais.– MEI: O Microempreendedor Individual (MEI), que procura melhorar a performance do seu negócio, pode escolher entre as três trilhas que o Empreenda Rápido oferece. Cada uma foi criada especialmente para um momento específico do seu negócio.– ME / EPP: As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) também podem participar do programa, com acesso às capacitações modulares direcionadas aos desafios de sua empresa, instruções sobre renegociações de dívidas, regularização, licenças, além de condições especiais de acesso ao crédito e financiamento feitos sob medida para sua necessidade.Para auxiliar os empreendedores formais e informais a atravessarem a crise, o Estado e o Sebrae-SP anunciaram empréstimos com condições especiais, sendo R$ 100 milhões do Banco do Povo e R$ 50 milhões do Sebrae-SP.“Estamos oferecendo este recurso como forma de financiamento para auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas no enfrentamento da pandemia. As medidas de controle de fluxo de circulação de pessoas vêm juntamente com as econômicas”, disse Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.No Empreenda Rápido, são R$ 15 milhões disponibilizados a juro zero. Além disso, a linha de crédito será de até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses. O restante do valor da linha, R$ 35 milhões, serão para empréstimos com juros de 0,35% ao mês. Terão acesso ao crédito somente os microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido, e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF.“Hoje o principal desafio dos empreendedores é manter sua empresa viva e competitiva neste mercado que está exigindo muita dedicação, resiliência e planejamento financeiro. É nesse momento em que o empreendedor precisa de apoio que o Empreenda Rápido chega para ajudar por meio de capacitações e acesso facilitado e mais barato ao crédito”, destaca o diretor-superintendente do Sebrae-SP Wilson Poit.