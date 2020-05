Apresentação será neste domingo, dia 24, a partir das 17h, no YouTube da dupla e com transmissão da Rádio Cidade 94,7 FM

publicado em 21/05/2020

Live de Luiz Henrique e Léo ajudará a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Reprodução Arte)

Neste domingo, dia 24, a dupla sertaneja Luiz Henrique e Léo te espera com muita música de qualidade, diversão, entretenimento e solidariedade. Prepare a cantoria e os vizinhos para essa apresentação para lá de especial do Circuito Brahma de live.Os cantores farão sua segunda live, desta vez beneficiando mais entidades da nossa região, incluindo a Santa Casa de Votuporanga. “Na primeira, dedicamos para quatro entidades de Birigui, cidade que moramos. Ficamos muito felizes com o resultado. Foram arrecadados R$60 mil, mais de 200 cestas básicas, 160 litros de álcool em gel, 2.450 máscaras, além de 200 quilos de alimentos. Diante dessa quantidade, prontamente pensamos em expandir para mais instituições”, contou Luiz Henrique.O Hospital votuporanguense foi indicado por um amigo, Fábio Ferreira. “Conhecemos ele pelos veículos de comunicação da família,. Ele nos falou de todo trabalho e, principalmente, da necessidade de vocês. Estamos muito felizes de poder contribuir”, disse.A live começa às 17h, no canal oficial da dupla e conta com a transmissão da. “Estamos preparando uma apresentação muito bacana. É um repertório bem sertanejo, vamos cantar nossas autorias e aqueles clássicos, com um clima totalmente 'sunset' e acústico”, destacou.O cantor deu detalhes de como serão as doações. “Teremos duas ferramentas para as arrecadações. Um site será para todas as instituições, para depois dividirmos as colaborações. Mas também teremos um link específico para a Santa Casa de Votuporanga, a fim de que o público possa fazer essa destinação direta”, complementou.O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Estamos muito felizes com a ação da dupla. Agradecemos o Fábio Ferreira, nosso conselheiro e grande parceiro. Não temos dúvidas do sucesso que será essa live. Luiz Henrique e Léo já demonstraram todo o seu talento e merecem todo o carinho e admiração do público”, afirmou.Ele destacou as necessidades da Instituição. “Quem puder colaborar conosco com alimentos não-perecíveis (leite, arroz, feijão, açúcar, macarrão, chá e café), verduras, frutas e materiais de consumo (álcool em gel, luvas, máscaras, sabonete líquido, copos descartáveis, papel toalha, sacos de lixo de 100 litros). O dinheiro arrecadado também será direcionado para os atendimentos. Toda ajuda é revertida em benefícios para os pacientes na guerra contra Coronavírus”, finalizou.É uma dupla formada em 2010, quando se conheceram ainda na faculdade. O Luiz (nascido em Teodoro Sampaio-SP) fazia agronomia, e o Léo (nascido em Birigui-SP) engenharia elétrica, ambos na mesma universidade, UNESP de Ilha Solteira-SP.Hoje somam mais de 10 milhões de views em seu canal no YouTube e também já são sucesso nas rádios e em todas as plataformas digitais. Após o início da dupla, mudaram-se para Birigui-SP e gravaram seu primeiro CD, tendo alguns hits emplacados no cenário universitário, tais como “Cá entre nós, Bem Vinda ao amor e Hoje Eu Tô Terrível”.Além de cantores, são também compositores, sendo que já emplacaram músicas em artistas de renome, como por exemplo, Cristiano Araújo, que regravou a música "Hoje Eu Tô Terrível" (composição de Luiz Henrique), chegando ao primeiro lugar nas paradas de sucesso, no ano de 2015, dentre outras composições gravadas até hoje. Isso engrandeceu muito a dupla, ocasião em que começaram a ser conhecidos no cenário musical.O single “Amores Rasos” gravado no Rio de Janeiro, com participação da dupla Henrique e Diego, marcou essa carreira promissora, com muitas execuções em todo Brasil. Em meados de 2017, Luiz Henrique e Léo gravaram o primeiro DVD da dupla, dividido em dois Ep’s: o primeiro chamado “8 ou 80”, e o segundo, “Sexto Sentido”. O DVD conta com 12 faixas, sendo 9 autorais, com a produção musical assinada por Dudu Borges. Os últimos trabalhos da dupla foram gravados na cidade de Birigui, as músicas “Cremosa” e “Bem te vi” já somam mais de 1 milhão de streams cada. São 10 anos de carreira, muita entrega e carinho para com os fãs e as músicas.