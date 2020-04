Euclides Facchini é fundador da empresa que tem mais de 60 anos

publicado em 11/04/2020

Morreu neste sábado (11), aos 97 anos, em Imperatriz, no Maranhão, o empresário Euclides Facchini, fundador da Facchini, que tem uma indústria em Votuporanga. Seu corpo será cremado em Imperatriz. Deixa os filhos Roberto, Rubens, Romildo, Rui, Euclides Filho, Rosa e Marli.A empresa tem mais de 60 anos, foi fundada por Euclides Facchini e atua na área de implementos rodoviários. É líder de mercado brasileiro na linha de produtos sobre chassi, na linha leve e segundo na linha pesada. A Facchini tem dez fábricas no Brasil.São mais de quatro mil trabalhadores e 25 filiais no Brasil, que são revendedores e assistência técnica. São produzidos implementos rodoviários como semi-reboque baú, semi-reboque lonado, graneleiro, carga seca, entre outros.