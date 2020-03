A Secretaria Estadual da Saúde informou que não confirma o 6º óbito, verificado no Hospital Santa Catarina

publicado em 20/03/2020

Até o momento, a maioria das vítimas fatais tinha diabetes ou pressão alta, dentre outros problemas (Foto: Reprodução)

O Hospital Santa Catarina, que é privado em São Paulo, divulgou nesta sexta-feira (20) a morte de um paciente de 70 anos com coronavírus. É a sexta morte registrada no estado de São Paulo na pandemia.Até quinta-feira (19), o estado contabilizava 5 mortes, todos no mesmo hospital, o Santa Maggiore, da Prevent Sênior, e com mais de 60 anos. No Brasil, o número já chega a 8 mortes, sendo que outras duas foram registradas no estado do Rio de Janeiro.O coordenador do centro de contingência contra o coronavírus em São Paulo, o médico David Uip, disse que o governo não foi notificado e criticou a divulgação do hospital.Segundo o Hospital Santa Catarina, o paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com sintomas do novo coronavírus desde terça-feira (17) e morreu na quinta-feira (19), às 17h55. O resultado positivo do exame do paciente saiu nesta manhã.Segundo o hospital, o paciente pertencia ao grupo de risco com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e hipertensão.Em nota, o hospital lamentou a morte e disse que está seguindo todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), além de ter colocado em prática um plano para o enfrentamento da doença com diversas ações, visando a segurança dos pacientes e de seus profissionais.Nesta sexta-feira, o secretário estadual de Saúde contabilizava apenas 5 mortes ainda."Dos casos internados em terapia intensiva, casos graves, nós estaremos computando, para efeito de estatísticas, apenas aqueles que tiveram a confirmação diagnóstica do coronavírus. Hoje nós temos 24 pacientes em UTI, confirmados, todos em hospitais privados, nenhum em hospital público", disse José Henrique Germann, secretário da Saúde. O estado tem ainda 286 casos confirmados da doença e 5 óbitos.Até o momento, a maioria das vítimas fatais tinha diabetes ou pressão alta, dentre outros problemas, segundo os hospitais divulgaram.*G1.com