Polícia procura por outro suspeito que estava junto ao criminoso baleado, mas conseguiu escapar. Caso foi registrado em Guapiaçu (SP)

publicado em 10/10/2019

Tijolos de maconha foram encontrados dentro de carro em Guapiaçu — Foto: Arquivo Pessoal

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado após trocar tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (9), em Guapiaçu (SP).De acordo com a PM, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou um carro com dois suspeitos e decidiu realizar a abordagem.Como o motorista acelerou o carro, os policiais deram início a uma perseguição e conseguiram dar sinal de parada somente depois do final da ponte do Rio Turvo.Ao perceber que seria abordado, o condutor do veículo entrou em uma plantação de seringueira, passou por um canavial e parou o carro no final de uma estrada de terra.Ainda segundo a polícia, os dois suspeitos desceram no veículo e atiraram contra os policiais, que revidaram e atingiram um dos homens. O outro conseguiu fugir e ainda está sendo procurado.O resgate foi acionado e socorreu o homem ao pronto-socorro de Olímpia (SP). O estado de saúde dele é estável.No carro em que os suspeitos trafegavam foram localizados 20 quilos de maconha. O entorpecente, a arma e o veículo foram apreendidos.