Jogador viaja mais de 400 quilômetros de jatinho, sobe ao palco, canta e participa de gravação de DVD de dupla sertaneja em São José do Rio Preto

publicado em 21/10/2019

Daniel Alves participa de show de dupla sertaneja em São José do Rio Preto (Foto: Divulgação)

De folga após ajudar o São Paulo a vencer o Avaí pelo Brasileirão, Daniel Alves pegou um voo particular até São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para participar da gravação do DVD da dupla sertaneja Theo e Luan, apadrinhada pelo jogador.Amante da música, Daniel fez questão de prestigiar a gravação do primeiro trabalho dos amigos. Por isso, deixou a capital logo após o jogo em seu avião particular rumo ao interior de São Paulo. A distância entre as cidade é de mais de 400 quilômetros.Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver Daniel Alves cantando e participando da gravação em uma casa noturna de São José do Rio Preto. Também nas redes sociais, o jogador é visto frequentemente nas postagens da dupla.