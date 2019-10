Foram mais de 170 peças doadas para o Bazar do Bem, com 100% da renda para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 21/10/2019

A entrega dos produtos acontece duas vezes, antecedendo Dia das Mães, e no fim do ano

De encher os olhos por tamanhas beleza e delicadeza. Em cada item, muito capricho, muita cor e arte. O Bazar do Bem recebeu novas doações do Grupo Bordado do Bem, enchendo a loja de solidariedade e amor ao próximo.Foram dezenas de caixas recheadas de cachecóis, aventais, kits de higiene, capas de galão, toalhas, tapetes, puxas-sacos, pesos de porta, jogos de banho e muito mais. Foram 178 itens entregues para o projeto que destina recurso para a Santa Casa de Votuporanga.Dona Amália Maria Cuin Genari reúne voluntárias em sua casa para este trabalho do bem. Elas confeccionam estas peças, pensando sempre nos pacientes do Hospital, que são beneficiados pela solidariedade. Cada item comercializado no Bazar tem 100% da renda para Instituição, transformado em mais humanização dos atendimentos.A entrega dos produtos acontece duas vezes, antecedendo Dia das Mães, e no fim do ano. “Escolhemos estas duas datas por saber que a procura é ainda maior, especialmente para presentear as pessoas que amamos”, contou.Rosmeire Alves Gonzalez Becari falou da satisfação. “É muito gratificante, fazer algo com amor e repassar este sentimento através de colaborações. Gostamos muito de doar para Santa Casa, porque é uma entidade que todo mundo precisa”, afirmou. Para manter o projeto, elas vendem alguns artesanatos para comprar linhas e tecidos. “Quem quiser contribuir, pode procurar o Bazar do Bem e levar aviamentos. Tudo é bem-vindo”, complementou.A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, agradeceu as voluntárias. “São contribuições que muito nos alegram. Em especial nesta época do ano, em que nossas vendas aumentam ainda mais com o Natal. Elas, sempre atentas com nossas necessidades, inclusive, confeccionaram panos com Papai Noel, árvores e tudo mais. Tudo muito lindo”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Vocês não sabem a diferença que o Bazar faz em nosso Hospital. Graças a doações da população, de grupos como Bordado do Bem, podemos investir ainda mais em Humanização, comprando materiais, lençóis, instrumentos, beneficiando nossos pacientes. Para se ter uma ideia da dimensão do projeto em nossa Instituição, desde 2015 foram mais de R$257 mil repassados para a nossa Humanização”, destacou.O prédio está localizado no cruzamento da avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Durante a semana, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9139.