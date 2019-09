José Fernando Pinto da Costa estava preso desde quando a operação Vagatomia foi deflagrada pela Polícia Federal, no dia 3 de agosto.

publicado em 26/09/2019

Dono de universidade e filho foram presos durante operação da PF — Foto: Reprodução/TV TEM

O STJ concedeu nesta quinta-feira (26) habeas corpus para o reitor da Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa, preso durante a operação Vagatomia, que investiga fraudes no Fies e venda de vagas no curso de medicina da universidade em Fernandópolis (SP).A defesa de José Fernando já tinha pedido um habeas corpus, mas o pedido tinha sido negado no dia 18 de setembro. Um novo pedido foi feito e o ministro Sebastião Reis decidiu pela liberação do reitor. Porém, segundo a decisão, o reitor está proibido de entrar em contato com funcionários da Universidade ou alunos.O G1 tentou entrar em contato com os advogados de defesa do reitor, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.O empresário e reitor da universidade, de 63 anos, foi preso na época junto ao filho dele, Stephano Bruno, que também já está solto.Nesta quarta-feira, a Justiça já tinha convertido em domiciliar a prisão de uma médica, de 43 anos, suspeita de tentar atrapalhar as investigações da operação Vagatomia, da Polícia Federal.A operação é responsável por revelar a existência de uma organização criminosa suspeita de vender vagas e cometer fraudes no Fies, Prouni e Revalida para estudantes de medicina ingressarem na Universidade Brasil.