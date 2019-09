Prêmio de R$ 120.085.143,97 no concurso 2.189 da Mega-Sena será repartido entre 49 cotas de um bolão, ou seja, cada uma levará cerca de R$ 2,5 milhões; veja cenários de economistas sobre o que fazer com o dinheiro.

publicado em 19/09/2019

Bolão de assessores do PT ganha prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena (Foto: Reprodução)

O prêmio de R$ 120.085.143,97 no concurso 2.189 da Mega-Sena será repartido entre 49 cotas de um bolão da Caixa, ou seja, cada uma será no valor de cerca de R$ 2,5 milhões. A aposta vencedora é de Brasília (DF) e o prêmio será dividido por um grupo de funcionários da assessoria da liderança do PT na Câmara dos Deputados.As dezenas sorteadas foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.Ricardo Maila, especialista em gestão financeira pela FGV, diz que é possível ficar sem trabalhar pelo resto da vida se o ganhador investir o valor de R$ 2,5 milhões de forma diversificada, em vários tipos de aplicações, mas mantendo seus gastos mensais no patamar de R$ 10 mil. Mas, se o dinheiro ficasse na poupança, duraria 20 anos, mantendo o mesmo patamar de gastos mensais – veja os detalhes abaixo.“O melhor caminho é montar uma carteira de investimentos conservadora com produtos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, por exemplo, e fundos de investimentos de diversas estratégias. Com essa diversificação e sendo ainda seguro e conservador é possível buscar 12% ao ano”, diz Maila. Segundo ele, levando em conta uma inflação de 3,5% ao ano, seria possível não precisar mais trabalhar e ter rendimentos mensais de R$ 16.310,66.Já para Silvio Paixão, professor de macroeconomia da Faculdade Fipecafi, o ganhador poderá viver por 40 anos sem aplicar o dinheiro nem trabalhar, desde que tenha rendimento mensal de R$ 5.208,33 – veja detalhes abaixo.Veja a avaliação de gastos e rendimentos de Ricardo Maila:Cenário: Orçamento mensal: R$ 10 mil / Inflação IPCA: 3,5% ao ano / Taxa básica de juros Selic: 5,5%Na poupança: duraria 20 anos e 5 meses sem trabalhar, rendendo aproximadamente R$ 8.020 ao mês. Descontada a inflação, ficaria em R$ 7.177;Tesouro Direto IPCA+ (3,6% ao ano): 36 anos e meio sem trabalhar – R$ 7.379 de rentabilidade mais R$ 7.177,25 de atualização da inflação (total de R$ 14,6 mil) - os saques são possíveis, mas haverá perdas ou ganhos parciais conforme o prazo estabelecido na aplicação;Aluguel do imóvel no valor de R$ 2,5 milhões (considerando aluguel de 0,4% sobre o valor do imóvel, que é a média de São Paulo): renda de R$ 9.986;Se não aplicar o dinheiro: duraria 14 anos e 8 meses, com gastos mensais de R$ 10 mil e considerando a inflação de consumo.Veja a avaliação de gastos e rendimentos de Silvio Paixão (considera o imposto de renda pago, mas não a perda de poder aquisitivo decorrente da inflação):Poupança: R$ 7.882,69 mensaisTesouro Direto Selic com 15% de IR: R$ 7.411,48 mensaisTesouro Direto Selic com 22,5% de IR: R$ 5.528,10 mensaisAluguel com 27,5% de IR: R$ 5.437,50 mensaisNão investir o dinheiro, só gastar (com 27,5% de IR): R$ 5.208,33 por 40 anosProbabilidadesA probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.