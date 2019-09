Período para realizar procedimento termina em 27 de setembro

publicado em 21/09/2019

O prazo de matrícula para os alunos que ainda não estudam nas escolas estaduais ocorre entre 1º e 31 de outubro (Foto: Reprodução)

O prazo de rematrícula para os alunos da rede estadual de São Paulo foi prorrogado para o dia 27 de setembro. Os responsáveis que já possuem o cadastro nas escolas poderão, pela primeira vez, fazer o procedimento pelos canais digitais da Secretaria da Educação, o aplicativo Minha Escola SP e a Secretaria Escolar Digital. O app pode ser baixado na Play Store (Android) ou Apple Store (IOS).Os responsáveis pelos estudantes que ainda não estão cadastrados devem procurar a secretaria das escolas e apresentar CPF, RG e comprovante de endereço. Com as plataformas digitais, a Secretaria da Educação do Estado pretende aproximar os responsáveis pelos estudantes da rede estadual e estruturar novos canais de comunicação.“Queremos que o cadastro seja todo feito on-line a partir do ano que vem. Estamos ampliando o leque de opções, uma vez que o pai ainda terá a escola e a secretaria como apoio para realizar a matrícula. Queremos otimizar o pessoal e também tornar o processo mais automático”, explica o secretário da Educação, Rossieli Soares.O prazo de matrícula para os alunos que ainda não estudam nas escolas estaduais ocorre entre 1º e 31 de outubro. Nesse caso, para efetuar a inscrição, os responsáveis pelos estudantes também precisam apresentar CPF, RG e comprovante de endereço.Fonte: Governo do Estado