Foque nas tarefas - O que você está fazendo agora é uma tarefa importante? Se for, ótimo, está no caminho certo. Mas se não for, é provável que esteja perdendo tempo à toa. Geralmente, quando procrastinamos fazemos muitas coisas circunstanciais, isto é, que não trazem resultados importantes para a nossa vida. É aquele site que você acessa, o vídeo que recebeu de um amigo, conversas no whatsApp. Se você não está fazendo uma tarefa importante agora, pare e faça alguma!