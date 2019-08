Universitários foram recepcionados por docentes e veteranos da graduação, na manhã de ontem (dia 1), no Campus Centro

publicado em 02/08/2019

As aulas dos alunos que integram a 8ª turma do curso de Medicina da UNIFEV tiveram início, na manhã da última quinta-feira (dia 1), no Campus Centro da Instituição.Na oportunidade, os universitários foram recepcionados pela Pró-Reitora Acadêmica da Instituição, Profa. Dra. Encarnação Manzano; pelos seus coordenadores, médico cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes (coordenador) e médica pediatra, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato (coordenadora-adjunta), além de docentes e veteranos da graduação.Durante o ato de boas-vindas, membros do Centro Acadêmico (CAMEV) e da Atlética (AAAMV) tiveram a missão de dar as boas-vindas e integrar os estudantes em suas atividades acadêmicas.Em nome de todo o corpo docente, o coordenador ressaltou a alegria de receber os novos alunos no Centro Universitário de Votuporanga. “O curso de Medicina dará suporte necessário para uma formação de excelência. Além disso, a coordenação e os professores estão à disposição para solucionar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa jornada. Estamos muito felizes por vocês terem escolhido a UNIFEV para estudar”.A Pró-Reitora parabenizou os ingressantes pela conquista de uma das vagas ofertadas pela Instituição. "É uma imensa alegria recebê-los e poder fazer parte desta fase tão marcante na vida de cada um. Tenho certeza que vocês se tornarão os melhores nesta linda profissão que escolheram. A partir de hoje vocês embarcam em uma missão de acolher e cuidar do próximo”, finalizou.Volta às AulasEstudantes dos outros cursos de graduação também voltaram às atividades letivas nos dois campi da Instituição (Centro e Cidade Universitária).Neste semestre, está prevista a inauguração do Hospital Veterinário do Centro Universitário de Votuporanga. Com mais de 1 mil m² de área construída, as instalações, localizadas na Cidade Universitária, contarão com infraestrutura moderna para atendimento de animais de grande e pequeno porte, além de animais selvagens.