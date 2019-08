Essa será uma dose extra da vacina - depois, os pais devem imunizar os filhos no 12º e no 15º meses, conforme determina o calendário nacional

O Ministério da Saúde anunciou que a partir desta quinta-feira, 22, todas as crianças do Brasil com idade a partir de 6 meses deverão ser imunizadas contra o sarampo. Até então, no Estado de São Paulo, a recomendação servia apenas para as cidades com casos confirmados da doença - na região, eram Rio Preto, Fernandópolis, Jales, José Bonifácio e Olímpia, porque eram os casos que a Secretaria de Saúde havia contabilizado. Também há confirmações em Votuporanga. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 19 de maio e 10 de agosto foram confirmados 1.680 casos da doença no Brasil.Normalmente, as doses da vacina contra o sarampo são administradas no 12º e no 15 mês de vida da criança. A dose do 6º ao 11º mês será considerada uma "dose zero", ou seja, extra. Depois, o calendário vacinal deve ser cumprido normalmente. Pessoas de até 29 anos precisam de duas doses na vida; adultos de 30 a 59 estão protegidos com apenas uma e idosos não necessitam da vacina.