Agora, desde o começo do ano, a cidade tem 13 registros da doença. Doenças registradas agora são em seis bairros diferentes

publicado em 17/08/2019

A prefeitura disse que, em todos os casos, foram realizadas ações de bloqueio vacinal (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Saúde confirmou na tarde desta sexta-feira (16) mais seis casos de sarampo em São José do Rio Preto (SP). Agora, desde o começo do ano, a cidade tem 13 registros da doença.De acordo com a secretaria, os novos casos são de pessoas que residem nas áreas dos bairros Vetorazzo, Vila Mayor, Jaguaré, Lealdade-Amizade, Rio Preto 1 e São Francisco.A prefeitura disse que, em todos os casos, foram realizadas ações de bloqueio vacinal e ações de controle em áreas próximas aos bairros.