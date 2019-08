Suspeito foi levado para a cadeia de Penápolis (SP). Polícia segue investigando o caso.

publicado em 14/08/2019

A prisão foi feita na casa dele, no bairro Canguçu (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil prendeu temporariamente, no fim da tarde de terça-feira (13), um dos suspeitos de matar um coletor de lixo, em Valparaíso (SP).O crime foi no bairro Acapulco, no dia 6 de agosto. A vítima estava trabalhando quando o suspeito se aproximou, a esfaqueou e fez diversos disparos com uma arma de fogo.De acordo com a Polícia Civil, depois do assassinato, a polícia foi ao local do crime, escutou testemunhas, realizou exames e chegou até o suspeito, de 31 anos.Sete dias depois, a Justiça expediu mandado de prisão, que foi cumprido pelos policiais civis. A prisão foi feita na casa dele, no bairro Canguçu. A motivação do crime não foi divulgada.Ainda segundo a corporação, o suspeito foi levado à delegacia, prestou esclarecimento e foi transferido para a cadeia de Penápolis.Ele ficará à disposição da Justiça até o fim da prisão temporária, que dura 30 dias. A polícia segue investigando o caso.