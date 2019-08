Veículos fazem parte de pacote de aquisição de 1.674 unidades à instituição em todo o Estado de São Paulo

publicado em 09/08/2019

As viaturas entregues já estão com a nova identidade visual (Foto: Crédito: Governo de SP)

O governador em exercício Rodrigo Garcia e o comandante geral da Polícia Militar, Marcelo Vieira Salles, entregaram, nesta quinta-feira (8) 69 viaturas para a Polícia Militar da região de Rio Preto.“Para que os policiais possam prestar o melhor serviço, estamos entregando hoje também, quase 70 viaturas, outras 20 vão chegar até o início de setembro”, explicou Rodrigo Garcia. “Priorizamos a segurança e as viaturas estão chegando e sendo entregues em todo o Estado”, afirmou.Para aquisição das novas viaturas, que entrarão em operação até setembro, foram investidos R$ 5,6 milhões. Integram a frota entregue 60 carros modelos Spin e Trailblazer, quatro motocicletas e cinco Bases Comunitárias Móveis, que vão auxiliar no policiamento preventivo e ostensivo, com o objetivo de aumentar a segurança da população.Os veículos fazem parte de um pacote de aquisição de 1.674 viaturas à instituição em todo o Estado de São Paulo, totalizando um investimento de R$ 122,9 milhões, além das 62 já entregues ao Corpo de Bombeiros com o custo de R$ 14,8 milhões.As viaturas entregues já estão com a nova identidade visual. Mais modernos, os carros são brancos, assim como modelos internacionais de sucesso. Além disso, contam com menos elementos gráficos, o que reduz os valores para aquisição e manutenção e permite substituição rápida quando necessário.