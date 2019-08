Vigésima edição da ação resultou na apreensão de mais de 44 quilos de drogas

publicado em 09/08/2019

A operação contou com a mobilização de 18.931 policiais militares (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar desencadeou, na quarta-feira (7), a Operação São Paulo Mais Seguro em todo o Estado de São Paulo, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime. A ação se estendeu até a madrugada desta quinta-feira (8).A operação contou com a mobilização de 18.931 policiais militares, com o emprego de 7.947 viaturas e 10 helicópteros, distribuídos em 1.711 pontos. As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.A ação resultou em 30.579 abordagens, sendo 149 pessoas presas e/ou apreendidas e 106 foragidos capturados. Também houve a apreensão de mais de 44,4 quilos de drogas.Além disto, 26.361 veículos foram vistoriados e 73 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a passar pelo teste do bafômetro. A PM também recuperou 38 veículos produtos de roubo ou furto e retirou das ruas 10 armas de fogo ilegais.Fonte: Secretaria de Segurança Pública de SP