publicado em 17/08/2019

Um motorista morreu após bater o carro em uma árvore na rodovia Washington Luiz, em Cedral (SP). O acidente aconteceu por volta das 4h deste sábado (17).Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista seguia sentido Cedral a Rio Preto quando perdeu o controle do veículo, atravessou a rodovia e bateu na árvore.O motorista estava sozinho no carro e morreu no local, informou a polícia.