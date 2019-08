Evento contou com a equipe do CRAS, que distribuiu panfletos, e Conselho Tutelar, que esclareceu dúvidas da população; Ação foi realizada pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Assistência Socia

publicado em 01/08/2019

Houve música ao vivo, decoração e brinquedos infláveis para as crianças, que puderam se divertir a noite toda, durante o evento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Ação Comunitária realizada no bairro Estação na noite do último sábado (27/7), reuniu mais de mil pessoas. O evento foi da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Sul. A Ação aconteceu na Praça 31 de Março, na Zona Sul.O objetivo foi proporcionar para as famílias do bairro a valorização da convivência social, além do fortalecimento de vínculos. Além disso, as famílias presentes puderam conhecer sobre os serviços oferecidos pela Prefeitura, por meio da Assistência Social. A equipe do CRAS distribuiu panfletos e o Conselho Tutelar esclareceu dúvidas da população.A ação contou com as tradicionais comidas e bebidas típicas das festas juninas. Foram servidos gratuitamente chocolate-quente, quentão, pipoca, cachorro quente, entre outros.Houve música ao vivo, decoração e brinquedos infláveis para as crianças, que puderam se divertir a noite toda, durante o evento.O secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, esteve presente durante todo o evento e mostrou-se satisfeito com a adesão da comunidade. "Foi muito produtivo, pois as famílias participaram. Além de prestigiar a Ação Comunitária, o público recebeu de presente uma grande festa julina, que aconteceu através de parcerias da Associação de Bairro e Comunidade São Francisco de Assis. Ações como esta envolvem todas as famílias", falou.A coordenadora do CRAS Sul e assistente social Adrielly Cristina Canolla, estava admirada com a quantidade de pessoas. "Superou todas as expectativas da nossa equipe. Fizemos a clássica quadrilha e as danças típicas, onde todos participaram. Houve uma grande integração e resgate da cultura popular", destacou.O prefeito João Dado valoriza ações como esta para o fortalecimento de vínculos com a comunidade em geral. "Isso é gente cuidando de gente", diz.