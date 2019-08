Para aquisição dos veículos foram investidos cerca de R$ 122,9 milhões; cerimônia ocorreu no Sambódromo do Anhembi, zona Norte da capital

publicado em 02/08/2019

Governo entrega 1.674 viaturas à PM (Governo do Estado)

Nesta sexta-feira (2), o Governador João Doria e o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, entregaram 1.674 viaturas para a Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo.“Nós já temos os melhores índices de segurança do país. Precisamos investir na sensação de segurança. E para isso é necessária a presença dos policiais, com os automóveis, as motocicletas, as bases comunitárias e as bicicletas elétricas. É isso que faz diferença na sensação de segurança”, disse Doria. A cerimônia aconteceu no Sambódromo do Anhembi, em Santana, na zona Norte da capital.Para a aquisição dos veículos, foram investidos cerca de R$ 122,9 milhões, além das 62 viaturas já entregues ao Corpo de Bombeiros com o custo de R$ 14,8 milhões.“A viatura representa para a tropa uma ferramenta de trabalho. Ela é fundamental para a prontidão da tropa. Essas viaturas vão contribuir para que os nossos índices de criminalidade continuem baixando”, afirmou o Secretário Campos.As novas viaturas incluem 1.226 carros dos modelos Spin e Trailblazer, 300 motocicletas e 148 Bases Comunitárias Móveis, que vão auxiliar e reforçar o policiamento preventivo e ostensivo em todo o território paulista, com o objetivo de aumentar a segurança da população. A capital recebeu 680 viaturas, com 498 carros dos modelos Spin e Trailblazer, 132 motocicletas e 50 Bases Comunitárias Móveis.Os veículos entregues já estão com nova identidade visual. Mais modernos, os carros são brancos, assim como modelos internacionais de sucesso. Além disso, contam com menos elementos gráficos, o que reduz os valores para aquisição e manutenção e permite substituição rápida quando necessário.“Não é mais pintura, é adesivagem, como faz a polícia americana. Isso torna mais fácil a recuperação dos veículos diante de qualquer acidente. Com isso, nós ganhamos cerca de dois dias no tempo de recuperação”, disse o Governador.